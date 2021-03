Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate jouet pour adulte 1 #1

Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 429 Karma: 862

LARGEST RC AIRBUS A380 SECOND FLIGHT



tous les détails sont en description de la vidéo youtube.

je n'en retiens qu'un:1700h de travail

Contribution le : Aujourd'hui 21:04:57

alfosynchro Re: jouet pour adulte 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8598 Karma: 3786 Quelle passion, quelle patience !

Contribution le : Aujourd'hui 21:10:59