LeFreund Vaccin invisible en Colombie 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4229 Karma: 11081 En Colombie, cette personne se fait vacciner contre le covid avec une serringue qui apparaît vide!

Il semblerait, d'après les commentaires sur le site 9gag, que des responsables font semblant de vacciner des gens pour voler les doses réelles du vaccin!

(mais je pense pas qu'on puisse accuser à partir d'une simple vidéo comme ça)

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:18