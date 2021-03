Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un camion a un problème de frein

Webhamster

Un camion a un problème de frein à Moscou en Russie





Brake Failure Send Truck Smashing Through Gatehouse || ViralHog

Aujourd'hui 13:52:34

lsdYoYo Re: Un camion a un problème de frein

Problème de frein, peut être. Bizarre que le camion prenne autant de vitesse dans ce genre de manœuvre...

Aujourd'hui 14:37:27