Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Le briseur de verres 2 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 917 Karma: 998 https://fb.watch/4ctM7M9mO9/

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:26

lsdYoYo Re: Le briseur de verres 0 #2

Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 365 Karma: 502 Je ne comprends pas comment, avec de simples points d'impact sur du verre, il obtient des contrastes si marqués dans le portrait de K.Harris... J'ai l'impression qu'une photo ou dessin classique a été ajouté derrière la paroi de verre éclatée. Non ?

Le reste est assez bluffant.

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:14