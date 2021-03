Un pickup fait le crabe 🦀

Options du sujet Imprimer le sujet

Tags : verglas glisse pente descente rue gel travers Un père sort sa voiture de l’allée pour aller chercher sa fille, mais n’avait pas prévu d’y aller comme ça...

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3260 Karma: 1092 ET au lieu de rouler pour se mettre dans le bon sens et retrouver un minimum d'adhérence il bloque les roues....

