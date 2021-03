Die Hard dans une pub

Options du sujet Imprimer le sujet

Pub pour une batterie "Diehard" qui met en scène Bruce Willis et De'voreaux White (le chauffeur de limousine) avec plusieurs clins d'œil au premier film portant le même nom que la batterie comme l'Ode à la joie de Beethoven ou le conduit d'aération.

Contribution le : Hier 22:33:44

Je poste trop Inscrit: 05/12/2009 15:52 Post(s): 12826 Karma: 2357 Étonné de la qualité! Ça a du coûter deux bras.

Contribution le : Hier 23:06:35