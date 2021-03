Poser du carrelage dans un fauteuil roulant + Une vache essaie de noyer son petit

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69710 Karma: 32173







Garage tiling wheelchair - why not that's not a problem



Titre racoleur

Le veau n'a que quelques heures et sa mère décide de le faire nager dans une marre





Cow Takes Newborn Calf for a Swim || ViralHog Un homme en fauteuil roulant pose du carrelage dans un garageGarage tiling wheelchair - why not that's not a problemTitre racoleurLe veau n'a que quelques heures et sa mère décide de le faire nager dans une marreCow Takes Newborn Calf for a Swim || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:40:40