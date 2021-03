Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron LE GRAND JD - La guerre en Ukraine 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 640 Karma: 248 Le Grand JD est parti à l'Est de l'UKRAINE (Donbass) sur ce front oublié des médias et à seulement quelques heures de chez nous... Un vidéo exceptionnelle !



Contribution le : Aujourd'hui 15:02:29