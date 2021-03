Eruption volcanique imminente en Islande (Fagradalsfjall)

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 918 Karma: 1010





Bon je sais pas si cela intéresse beaucoup de monde, mais je pense que c'est cool de suivre ca en temps réel.

Depuis le 24 février, de nombreux séismes (plus de 30 000) secouent la partie sud ouest de l'Islande (non loin de l'aéroport de Keflavik.)



On peut suivre en temps réel via plusieurs webcams, l’endroit ou est censé commencer l'éruption (certainement de type fissurale)

D’ailleurs ca a bougé aujourd'hui:

La secousse du jour



C'est une question d'heure ou de jours, mais ce ne devrait pas trop tarder.



Aujourd’hui, un seisme de 5.4 s'est produit sur la zone, dans la vidéo ci-dessous, des personnes en train de randonner ont été surpris par un éboulement suite à la secousse:





