Du 17 juin 2017 pour être plus précis. Ce tsunami a été généré par un énorme glissement de terrain.

Pour en savoir plus :





Tsunami de Nuugaatsiaq

Les quelques dernières secondes doivent être à l'équivalent de ce qui se passe dans la tête du "caméraman" : bouleversantes.

Tsunami de Nuugaatsiaq

Bordel, la 2ème vague

Tsunami de Nuugaatsiaq

C'est le reflux qui a démultiplié cette second vague !

