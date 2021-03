Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Au football on joue tout avec le pied que ça soit le ballon ou la tête du defenseur adverse 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4812 Karma: 5364

Le tacle kamikaze de l'année en Turquie ! Le tacle kamikaze de l'année en Turquie !

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:01