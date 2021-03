Options du sujet Imprimer le sujet

olivbd Un albatros rate son atterrissage



Albatross faceplants during an attempted landing

FMJ65 Re: Un albatros rate son atterrissage





N'empêche, on dirait qu'il a bouffé un peu de terre ... Comme si un A380 pouvait se poser sur 30m !!!! Ambitieux le bougre !N'empêche, on dirait qu'il a bouffé un peu de terre ...

Variel Re: Un albatros rate son atterrissage

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13356 Karma: 4767 Pour un peu il prenait feu après avoir capoté…

