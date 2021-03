Petite compilation de chorégraphies de mains de Urban Theory

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9244 Karma: 8461



Compilation de chorégraphies de mains, avec des gants noirs et blancs, du groupe de danseurs et chorégraphes italiens Urban Theory.



Je vous conseille d'aller voir leur



Une autre vidéo, pour le fun :











