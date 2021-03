Une femme sauvée alors qu'elle tente de se jeter d'un pont

Options du sujet Imprimer le sujet

Une femme escalade un grillage et tente de se jeter d'un pont, mais un passant qui l'a vue rattrape au dernier moment par la jambe. Le suicide est ainsi évité. Une femme escalade un grillage et tente de se jeter d'un pont, mais un passant qui l'a vue rattrape au dernier moment par la jambe. Le suicide est ainsi évité.

On remarque que rares sont ceux qui mesurent l'imminence du passage à l'acte. Moi-même je ne suis pas sûr de réaliser à temps devant une telle situation. J'espère que sa tentative a été déclencheur de l'expression de son mal-être et que maintenant elle est aidée.

