Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un arbitre fait pipi sur le terrain 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43668 Karma: 20129







Juizão de Boavista x Goiás pela Copa do Brasil agora à noite. L'arbitre Dênis da Silva Ribeiro Serafim est pris d'une envie pressante avant le coup d'envoi d'un match de Coupe du Brésil entre Boavista et Goiás.Juizão de Boavista x Goiás pela Copa do Brasil agora à noite. https://t.co/S01OFG2s8U

Contribution le : Aujourd'hui 17:30:28