Quand une corde casse en plein millieu de la performance

Juste avant la fin du morceau ! Ça doit être très frustrant.



Je pense que dans le genre, c'est sûrement la prestation de Midori Gotō qui est la plus mémorable, quand à 14 ans elle jouait le 5ème mouvement de la sérénade de Leonard Bernstein (sous sa direction) et qu'elle casse une corde 2 fois de suite à quelques minutes d'intervalle. Elle passe d'un violon de taille réduite au stradivarius du premier violoniste sans faire une fausse note puis change encore pour un autre violon juste après.



Il y a une ou deux vidéos (de qualité atroce) sur Internet :





Violinist Midori breaks E-string twice and swaps 2 violins

