Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4258 Karma: 11155 Vol plané en SUV (USA)



Speeding Crash from September 12, 2020

alfosynchro Re: Vol plané en SUV (USA) 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8631 Karma: 3803 J'm ai endormi au début, j'a pas vu la fin !

CrazyCow Re: Vol plané en SUV (USA) 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15149 Karma: 19939



Le 12 septembre 2020, vers 22 h 35, l'agent Mueller avait arrêté une voiture juste à l'ouest de l'avenue Carroll. Elle s'est garée dans un parking de la banque Regions, le long de la route 114. L'officier Mueller a appelé un officier de couverture, car il voulait s'assurer que le conducteur était en état de conduire. Il a fait sortir la conductrice et lui a vérifié les yeux à quelques mètres de la voiture. L'officier de couverture était le caporal Ellis, qui est allé vers la voiture et a discuté avec les trois jeunes enfants sur le siège arrière.



Sur la route 114, juste à l'est de Kimball, l'officier Carlson contrôlait la circulation. Un Chevy Tahoe bordeaux est passé devant lui à 97 mph. Comme vous le savez tous, la route 114 est limitée à 65 mph. L'agent Carlson a commencé à suivre le Tahoe, mais en raison de la vitesse élevée, il a eu du mal à le rattraper. Le Tahoe est sorti de l'avenue Carroll en dépassant toujours la limite de vitesse.



Le sergent Sewell travaillait sur Town Square, de l'autre côté de l'autoroute, et écoutait sur sa radio le bruit du Tahoe qui roulait trop vite. Il était dans une position telle qu'il a pu voir le Tahoe rouler à toute vitesse et brûler le feu rouge à l'intersection de Carroll et de la route 114, manquant de percuter une autre voiture. Il a pris la radio et a annoncé la conduite imprudente.



Dans la vidéo, on voit le caporal Ellis discuter avec trois enfants sur le siège arrière, les distraire et les calmer. Il entend le sergent Sewell mettre en garde contre le Tahoe et sait que l'arrêt de la circulation auquel il participe est très proche du Tahoe qui approche à toute vitesse. Quelques secondes passent et le caporal Ellis tourne la tête en direction de l'avenue Carroll.



Vous entendez le crissement des pneus alors que le Tahoe perd le contrôle et s'envole sur la scène du contrôle routier, s'écrasant sur la voiture où le caporal Ellis se tenait quelques nanosecondes auparavant. Avant même que les débris ne se déposent, nos officiers courent pour faire sortir les enfants de la voiture et s'assurer qu'ils vont bien. Ils les sortent de la voiture et les mettent en sécurité avec leur mère. Ils se précipitent ensuite pour vérifier que le conducteur du Tahoe, qui avait été éjecté par la fenêtre avant, va bien. Les agents ont rapidement pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur lui et il a été transporté à l'hôpital en vie.



Le conducteur est toujours sous traitement médical et aucune accusation n'a été portée pour le moment.



