Un chevreuil bondit gaiement sur le sable d'un port à marée basse. Cette pratique s'appelle le stotting (ou pronking ou pronging) et servirait, apparemment, à décourager les prédateurs d'attaquer. Un chevreuil bondit gaiement sur le sable d'un port à marée basse. Cette pratique s'appelle le stotting (ou pronking ou pronging) et servirait, apparemment, à décourager les prédateurs d'attaquer.

