Des dauphins roses en Amérique du Sud

Avaruus

Source



Une indigène attire un boto (Inia Geoffrensis, boutou, butu, dauphin rose de l'Amazone ou encore Inie de Geoffroy) avec du poisson.



Ces animaux sont des dauphins d'eau douce, endémiques des eaux douces d'Amérique du Sud. Apparemment très intelligents et très sociables avec les humains.



Répartition :



Contribution le : Aujourd'hui 19:00:07