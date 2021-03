Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4262 Karma: 11170

Découverte d'un narco-sousmarin à Malaga en Espagne :



Spanish Police seize first ever narco-submarine made in Europe



On connaissait ceux fabriqués en Amérique latine, mais apparemment c'est le premier "made in Europe" youhou! oh wait...

