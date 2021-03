Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9258 Karma: 8493

Salut à tous !



J'ai deux questions :



1)J'aimerais savoir s'il existe une formule mathématique qui permettrait de :

- partir d'un nombre entre 1 et 10

- faire un calcul de type ajoute 2, multiplie par 7, retranche 5 et divise par 1

- revenir systématiquement à 0.



La réponse à cette question exclue bien évidemment la multiplication par 0 (j'ai quand même le niveau pour trouver ça tout seul^^).



2)J'aimerais savoir s'il existe une formule mathématique qui permettrait de :

- partir d'un nombre entre 1 et 10

- faire un calcul de type ajoute 2, multiplie par 7, retranche 5 et divise par 1

- revenir systématiquement au nombre choisi aléatoirement entre 1 et 10.



Il faudrait que ce soit le même calcul, qui s'appliquerait à n'importe quel nombre choisi entre 1 et 10.







Au passage, si la formule a des variantes possibles, mais qui mènent toujours au même résultat (par ex, au lieu d'ajouter 2 on retranche 5, mais ça ne change pas le résultat), n'hésitez pas à me le faire savoir.





Merci d'avance pour votre aide !

