Une jeune fille explique comment elle fait pour voyager seule en 1969

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4270 Karma: 11179 Une jeune fille, âgée seulement de 17 ans, explique comment elle fait pour voyager seule en 1969 :

Plus d'infos : www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/jytte-gik-viralt-med-50-aar-gammelt-klip-nu-fortaeller-hun-selv-om-den#!/

