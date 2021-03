Index des forums Koreus.com La chambre des Liens [Sujet Unique] La chaîne de P.A.U.L Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Avaruus [Sujet Unique] La chaîne de P.A.U.L 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9273 Karma: 8506



La chaîne de P.A.U.L













De son nom Paul Clouzet, ce Youtubeur aborde des sujets aux thématiques variées (cinéma, musique, jeu vidéo, histoire, sujet de société...). Ses particularités consistent en une écriture de qualité, claire, concise et documentée, une narration bien menée (mais il faut y accrocher, il a une diction particulière), et un ancrage permanent de ses sujets dans une dimension humaine. De mon point de vue, il se dégage toujours de ses vidéos une émotion forte, qui fait paraître une composante humaine incontournable puisque, finalement, chacune de ses vidéos parle d'une facette de l'être humain.



C'est, à mon avis, une des forces de sa chaîne : derrière l'approche technique et/ou théorique d'un sujet précis, il développe en fait une analyse, souvent fine, de l'être humain.



Je trouve ce Youtubeur brillant, et ses vidéos le confirment.





La dernière vidéo publiée récemment (par contre, pas aimé la narration de Kyan Khojandi) :





LINK - LE HÉROS DE CEUX QUI ONT PEUR DE VIEILLIR - VIDÉO ESSAI #3 (FEAT KYAN KHOJANDI)





Et pour vous faire une idée de la variété des thèmes, j'ajoute deux autres vidéos ici (pour le reste, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne) :



La vidéo est déjà passée :



HIDE THE PAIN HAROLD - QUAND UN RETRAITÉ DEVIENT UN MÈME MONDIAL - PVR#57









DUSKO POPOV - L'ESPION QUI A INSPIRÉ JAMES BOND - PVR#58 Je n'ai pas trouvé de sujet unique, donc j'en crée un, pour cette chaîne d'une qualité qui, selon moi, détonne beaucoup dans l'univers des Youtubeurs.De son nom Paul Clouzet, ce Youtubeur aborde des sujets aux thématiques variées (cinéma, musique, jeu vidéo, histoire, sujet de société...). Ses particularités consistent en une écriture de qualité, claire, concise et documentée, une narration bien menée (mais il faut y accrocher, il a une diction particulière), et un ancrage permanent de ses sujets dans une dimension humaine. De mon point de vue, il se dégage toujours de ses vidéos une émotion forte, qui fait paraître une composante humaine incontournable puisque, finalement, chacune de ses vidéos parle d'une facette de l'être humain.C'est, à mon avis, une des forces de sa chaîne : derrière l'approche technique et/ou théorique d'un sujet précis, il développe en fait une analyse, souvent fine, de l'être humain.Je trouve ce Youtubeur brillant, et ses vidéos le confirment.La dernière vidéo publiée récemment (par contre, pas aimé la narration de Kyan Khojandi) :LINK - LE HÉROS DE CEUX QUI ONT PEUR DE VIEILLIR - VIDÉO ESSAI #3 (FEAT KYAN KHOJANDI)Et pour vous faire une idée de la variété des thèmes, j'ajoute deux autres vidéos ici (pour le reste, n'hésitez pas à aller consulter sa chaîne) :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic222583.html HIDE THE PAIN HAROLD - QUAND UN RETRAITÉ DEVIENT UN MÈME MONDIAL - PVR#57DUSKO POPOV - L'ESPION QUI A INSPIRÉ JAMES BOND - PVR#58

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:00



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo