Un homme pourchassé par un ours + Un drone dans une distillerie

Znak.com - В Нижневартовске медведь погнался за мужчиной по улицам города. У истории почти счастливый конец — мужчина спасся, а медведь, хоть и попал под автобус, выжил. Что с ним будет дальше, пока неизвестно Видео «МБХ-Медиа»





Un drone vole à l'intérieur d'une distillerie de whisky en construction à Minneapolis, dans le Minnesota.





