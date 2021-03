Une grimpeuse chute et ... passe très près de la correctionnelle !

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11297 Karma: 3447

La grimpeuse, ce n'est pas n'importe qui : c'est Mélissa Le Nevé, une française qui en 2020 a été la première grimpeuse à enchaîner Action Direct, le premier 9a de l'histoire (en tout cas, sensé l'être).

Dans le vidéo, elle est dans Bionic Commando, un 8c+ bien teigneux, comme il se doit au Frankenjura !

Dans le haut de la voie, elle a "sauté" le dernier point et tombe. Sauter"= ne pas clipper un point de protection, parce qu'en fait le passage est tellement dur qu'il est moins difficile ne pas clipper la corde sur le mousqueton du point. Histoire de faire un geste en moins en somme. C'est une pratique courante dans les projets durs. En tout cas quand on est loin du sol ....

La chute est une composante "banale" en escalade sportive, sans aucune conséquence dans l'immense majorité des cas. Mais totalement pas ce coup-ci : en fait pour une raison pas vraiment précisée, le point d'en dessous elle n'a pas tenu (l'écrou se serait complètement dévissé et la plaquette serait partie, de sorte que la corde n'était plus retenue - incident complètement exceptionnel et incohérent en escalade sportive ??!!). C'est donc comme si elle avait "sauté" non pas un mais deux points de protection. Or la voie dans laquelle elle grimpait n'est pas très haute.

Je précise que ce type incident ne se produit JAMAIS. Enfin, presque ... Il est vraiment exceptionnel qu'il ait été filmé. 99.999% des accidents en falaise sont plutôt dus à des erreurs humaines et non à un problème matériel (mauvais assurage, corde trop courte, noeud mal fait, mauvaise communication entre grimpeur et assureur, chute avec la corde derrière la jambe ce qui vous renverse et vous fait tomber la tête la première, etc., etc.).

Je finirai en disant que son assureur a été très bon. Et qu'elle a été très très chanceuse ! Mais cette "petite" frayeur ne l'a pas empêché de repartir dans la voie et de l'enchaîner.





