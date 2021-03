Sting chante dans un spot pour l'inclusion au travail des trisomiques 21

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 41 Karma: 144

Sting chante pour les personnes atteintes de trisomie 21 dans un spot à la fois beau, puissant et brillant de l'association CoorDown qui milite pour l'inclusion et l'intégration des personnes atteintes du syndrome de Down.





THE HIRING CHAIN performed by STING | World Down Syndrome Day 2021

Contribution le : Aujourd'hui 12:34:59