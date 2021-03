Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43679 Karma: 20150 Un chat demande des croquettes en agitant sa gamelle métallique sur le sol avec une patte.





Clever Cat Demands for Food Bowl Is Refill || ViralHog

Re: Un chat demande des croquettes

Je viens d'arriver Inscrit: 19/02/2019 20:53 Post(s): 49 Karma: 205 J'imagine la même scène à 2h du mat.

Re: Un chat demande des croquettes

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8654 Karma: 3818 @Metamax

Pourquoi se faire du mal comme ça ?

Re: Un chat demande des croquettes

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1150 Karma: 958 mon chat faisait la même chose. De jour comme de nuit.

7.5kg, et un pouvoir de nuisance qui surpassait mon entêtement a lui faire suivre son régime.

La bouffe était un sujet sensible avec cette petite gouape: elle éventrait la boite de biscuits du chien pour les lui lancer depuis l’étagère. Parce que visiblement, j’étais considéré comme un radin par toute la gente animale de la maison

