Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Ma vie de carotte - 52minutes 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4297 Karma: 11268



Afficher le spoil Qui raconte le parcours d'une carotte difforme (non conforme aux usages dans les supermarchés) entre la plantation et le composte Encore une vidéo de l'équipe de 52minutes, cette fois-ci il s'agit d'une courte fiction "ma vie de carotte" :

Contribution le : Aujourd'hui 17:03:03