Remontée mécanique en Lego

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43682 Karma: 20152 Une remontée mécanique fabriquée avec des pièces de Lego.





Detachable 3S LEGO ropeway intermediate station

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3427 Karma: 2799 Avec débrayage et embrayage des cabines, bravo.

Le mode POV en bonus, top.

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12330 Karma: 5513



La faute à ma femme qui mettait cette vidéo 3 fois par semaine sur la télé du salon pour faire du sport, pendant le confinement de l'année dernière :





