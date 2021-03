Tatouage à distance avec la 5G

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 43 Karma: 145

Le tatoueur professionnel anglais Wes Thomas réalise un tatouage à distance sur le bras de Stijn Fransen, une actrice néerlandaise, à l'aide d'un robot qui reproduit ses mouvements en temps réel.

Un évènement organisé et sponsorisé par la société néerlandaise T-Mobile, pour promouvoir ses services 5G.





The Impossible Tattoo - Powered by 5G

Contribution le : Aujourd'hui 00:40:25