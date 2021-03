Options du sujet Imprimer le sujet

Homme à la plage + Un train roule à reculons

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43685 Karma: 20158 Un homme sirote un verre en étant allongé sur une plage.



En Inde, un train a roulé à reculons sur une distance de 35 kilomètres à la suite d’une défaillance mécanique.





उल्टी भागी रेल गाडी,दिल दहला देने वाली ये खबर,परेशान यात्री ने कैसे ली राहत की सांस

Aujourd'hui 07:42:24