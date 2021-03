Je m'installe Inscrit: 04/11/2010 15:25 Post(s): 124 Karma: 97

Bonjour.



Je vous présente une vidéo d'une personne talentueuse qui arrive à fabriquer une guêpe magnifique à l'aide de vis et d'écrous.





Forging a WASP out of Bolt and Nuts

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:51