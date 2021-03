Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43688 Karma: 20159 Deux employés d'une entreprise de télécommunications se prennent une décharge électrique lors d'une intervention à Fortaleza, au Brésil. L'un des hommes fait alors une lourde chute depuis le sommet d'une échelle. Transportés à l'hôpital, ils ont survécu à leurs blessures.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles



Contribution le : Aujourd'hui 09:24:19

FMJ65 Re: Deux homme se prennent une décharge électrique 1 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11309 Karma: 3455 Heureusement il est retombé sur ses jambes et non la tête la première ! La vache !Heureusement il est retombé sur ses jambes et non la tête la première !

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:09