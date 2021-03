Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43688 Karma: 20159

Un chien vole un colis déposé devant la porte d'entrée d'une maison à Dallas, au Texas. Le carton, qui contenait des produits de beauté, a été retrouvé le lendemain aux alentours de la maison par son destinataire.





Four Legged Porch Pirate Takes off With Delivery || ViralHog

