Daft Punk - Mashup by French Fuse

AymericCaron

Je suis accro







Daft Punk - Mashup / Remix [ French Fuse ] Le groupe French Fuse, duo originaire d'Aix-en-Provence, nous a pondu un magnifique mashup des meilleurs hits de Daft Punk !Daft Punk - Mashup / Remix [ French Fuse ]

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:44

Gog077

Je suis accro Je sais pas si c'est moi, mais franchement j'ai pas du tout, mais alors vraiment pas aimé.



J'ai pas du tout retrouvé les Daft Punk, mais juste une bouillie sans aucun sens. Pas envie de faire mon rabat joie, je trouve ça cool qu'ils aient pris le temps de faire tout ça, mais sur moi ça marche pas. Mais quand je vois les commentaires Youtube, ça a l'air de plaire, donc tant mieux.

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:40