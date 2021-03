Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Réflexe d'une maman 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43689 Karma: 20160 Une maman retire son enfant d'un trottoir pour éviter la chute de gros blocs de neige depuis le toit d'un immeuble à Iaroslavl, en Russie.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:40

Fabiolo Re: Réflexe d'une maman 0 #3

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1081 Karma: 464 Conducteur vigilant aussi, car pas sûr que se prendre la voiture soit moins douloureux que la neige (enfin tout dépends de son taux de "glaçage")

Contribution le : Aujourd'hui 12:18:44