Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une chienne figée de culpabilité 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43692 Karma: 20168





https://www.facebook.com/433729350144824/videos/179124367166042 chien crottes coupable Une chienne reste figée lorsque son maître lui fait remarquer qu'elle a fait caca dans la cuisine.

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:33