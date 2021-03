Augmenter la durée du token pour ecrire un post

Je m'installe Inscrit: 24/01/2017 23:02 Post(s): 229 Karma: 111





Ca coute cher peut être la durée des tokens ?



C est pénible de prendre le temps de faire un super post ;p pour finalement qu' il parte dans les limbes , a cause d'un token réglé a quelques misérables centaines de secondes ...





sinon , super forum et superbe communauté , c est géré de mains de maitres.



Contribution le : Aujourd'hui 03:25:44