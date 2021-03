Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quel visage est réel? 1 #1

-Flo- (soit une image générée par ordinateur)



Pour vous amuser un peu, cliquez ici



*grâce à l'ami Korben



Un exemple pas trop difficile Je viens de découvrir* le site www.whichfaceisreal.com qui propose un jeu très simple, il suffit de choisir entre deux visages, l'un est réel, l'autre est un avatar de @(soit une image générée par ordinateur)

-ninja- Re: Quel visage est réel? 0 #2

J'en ai fais une dizaine, mais faut croire que je suis meilleur que l'AI.

CrazyCow Re: Quel visage est réel? 0 #3

Les visages sont réalistes mais ça reste visible dans les détails quand le visage est assemblé par une IA. J'en ai fait une dizaine sans me tromperLes visages sont réalistes mais ça reste visible dans les détails quand le visage est assemblé par une IA.

Lexode Re: Quel visage est réel? 0 #4

Je suis accro Inscrit: 09/12/2014 23:13 Post(s): 751 Karma: 531

Selon moi, c'est le/la plus moche physiquement qui est la photo réelle.

C'est plutôt bizarre comme méthode mais ca marche pour moi Alors, après la première, j'ai réussi presque à 100% à trouver la photo réelle.Selon moi, c'est le/la plus moche physiquement qui est la photo réelle.C'est plutôt bizarre comme méthode mais ca marche pour moi

