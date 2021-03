Sortie de piste pour un Boeing 737 à l'atterrissage en Indonésie

Options du sujet Imprimer le sujet

Il y a un an, le 20 mars 2020, un Boeing 737-400 de la compagnie indonésienne Trigana a atterri sur le ventre, dérapant sur plusieurs centaines de mètres, en Indonésie ce samedi matin. Son dérapage fou s’est stoppé dans le gazon, entre deux pistes de l’aéroport Halim Perdanakusuma, à quelques kilomètres de Jakarta.

