Un père de famille entre dans l'enclos des éléphants avec sa petite fille.et s'en sort de justesse

Il arrive même à lâcher le bébé (2 ans) en passant la barrière. Il a été arrêté pour mise en danger d'un enfant.





25-year-old father carries his toddler daughter into elephant enclosure at San Diego Zoo

Contribution le : Aujourd'hui 14:15:45