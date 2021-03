Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Spleen Agression au parpaing sur un plateau TV roumain 2 #1

Le_Spleen







edit

@mahad j'ai appris qu'elle était nue seulement en découvrant la description, au visionnage on a pas vraiment le temps de s'en rendre compte

Après, pourquoi à poil ça ... les gougoutes qui rebondissent dans tous les sens ça impressionne.



@dioux d'après les médias roumains elle aurait des antécédents psy, mais on soupçonne également une histoire d'argent.

Contribution le : Aujourd'hui 17:48:49

mahad Re: Agression au parpaing sur un plateau TV roumain 1 #3

mahad _Servietsky_ Pour que ça passe sur Koreus

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:34

FMJ65 Re: Agression au parpaing sur un plateau TV roumain 0 #5

FMJ65 Cette dame a dû se tromper de thème : le streaker est toujours pacifique ! Sprinter, mais pacifiste !

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:35