Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43729 Karma: 20193 Un cheval fonce dans une voiture circulant dans une rue à Halba, au Liban.





Horse accident with car





Un poisson s'évade d'une bassine d'eau posée au bord d'une route à Ningbo, en Chine.





Em Cá Vui Tính

Contribution le : Hier 22:26:45