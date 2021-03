Un toit en verre s'effondre

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69791 Karma: 32226 Le toit en verre d'une veranda s'effondre à Shildon en Angleterre





Conservatory Roof Randomly Cracks Before Collapsing || ViralHog

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8677 Karma: 3844 J'imagine que le logement du verre était trop ajusté et qu'avec le soleil, la dilatation a fait son oeuvre...

Allo ? Entreprise XXX, vous avez une bonne assurance ?

