The isolated Ensemble : Le sacre du printemps enregistré malgré le covid

THE ISOLATED ENSEMBLE - The Rite of Spring





L’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN) a sorti pour le printemps la vidéo du projet “The Isolated Ensemble”

30 musicien-nes ont enregistré 90 pistes pour interpréter la Danse Sacrale de Stravinsky malgré le covid !

“The Isolated Ensemble - The Rite of Spring”: un projet qui réunit une performance musicale (“La danse Sacrale”)

Contribution le : Aujourd'hui 10:24:54