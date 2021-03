Oh mon dieu! Ils ont tué Kenny! + la fameuse bataille dans WoW

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4324 Karma: 11399

Compilation de toutes les morts du jeune Kenny dans la série animée "South Park" :



Oh My God! Every. Kenny. Death. - SOUTH PARK



La fameuse bataille dans World of Warcraft :



An Epic “World of Warcraft” Battle - South Park



au passage le joueur hardcore est devenu un meme et un cosplay.

Contribution le : Aujourd'hui 19:00:26