KWOON / GIANTS / Un live à 3.900 m au dessus des montagnes

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 12:16:35 Post(s): 1 Les salles de concerts étant vides, on trouve des solutions...

Après avoir jouer sur les volcans de Lanzarote ou sur le phare hanté du TEVENNEC au large de la Pointe du Raz, KWOON propose cette fois un live vertigineux à 3.900m d'altitude face au Mont Blanc.



De quoi se rafraichir les idées







KWOON - LIVE SOLO (GIANTS) @ MONT BLANC / AIGUILLE DU TRIOLET (3900m)/ FRANCE (ALPS)

