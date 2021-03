Options du sujet Imprimer le sujet

Un puma fait la vaisselle

Un puma fait lèche les assiettes dans l'évier





Pet Puma Loves Cleaning off Dishes || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:44:33

Re: Un puma fait la vaisselle





Après pourquoi, il est là, ça c'est autre chose... Voir un puma dans un endroit familier permet de bien se rendre compte de la taille de la bête.Après pourquoi, il est là, ça c'est autre chose...

Contribution le : Aujourd'hui 08:47:15