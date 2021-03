Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Chute en athlétsime + Pro de l'irrigation

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43746 Karma: 20221 Un athlète disparait à la fin d'une course en salle à Madrid.



Un chien creuse une tranchée pour l'irrigation de l'eau.





#irrigation #Dog #farming #Water

Contribution le : Aujourd'hui 09:01:33

FMJ65 Re: Chute en athlétsime + Pro de l'irrigation

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11366 Karma: 3477 1. Action raciste visant à se débarrasser du seul noir de la course !

La preuve : les autres ne sont manifestement pas du tout inquiets quant à son sort !



2. Exact : 1-2 ans je dirais.

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:46