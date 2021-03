Options du sujet Imprimer le sujet

Le vaccin "Fister" de Louis Alliot

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43748 Karma: 20223 Dans l'émission "Quotidien", le ministre de la Santé, Olivier Véran, est pris d'un fou rire en visionnant une séquence dans laquelle Louis Alliot, maire de Perpignan, parle du vaccin "Fister", une mauvais prononciation du nom Pfizer, au cours d'une intervention dans la matinale de Franceinfo.





Olivier Véran pris d'un fou rire

